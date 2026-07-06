Российские компании всё чаще возвращают бывших сотрудников — «бумерангов»

Российские компании всё чаще нанимают обратно уволившихся специалистов — так называемых «бумерангов». За полтора года эта практика превратилась из исключения в осознанную стратегию, рассказал управляющий партнёр HR-агентства Алексей Чихачев в беседе с «Газетой.ru».

Причины — экономия и скорость. Бывшего сотрудника не нужно искать, проверять или долго адаптировать: он знает продукт, процессы и людей и выходит на полную мощность за неделю, а не за три месяца. На фоне кадрового дефицита компании будут всё чаще поддерживать связь с ушедшими и использовать их как резерв.

Чаще всего возвращают узких специалистов — инженеров, IT-шников, технологов, сильных продажников, а также дефицитных рабочих. С управленцами та же история: проверенного руководителя вернуть безопаснее, чем искать нового на рынке.

Для самого сотрудника возвращение может быть выгодным, но эксперт советует сначала убедиться, что причины ухода исчезли. Если остались токсичный руководитель или конфликты, риск разочарования велик. Также важно письменно фиксировать условия, а не просто «вернуть как было». Возвращение — хороший повод обсуждать рост: должность, зарплату, новые задачи.

А ранее Life.ru писал, что Минтруд РФ допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю. По данным министерства, действующее трудовое законодательство не ограничивает компании в выборе графика, позволяя гибко выстраивать режим занятости.