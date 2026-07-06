Песков не считает, что Трамп меняет позицию по Украине «как флюгер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Дональд Трамп сохраняет последовательную позицию по украинскому конфликту и не меняет её в зависимости от обстоятельств. Комментарий был дан в ответ на вопрос о возможном изменении подхода Трампа к ситуации между Россией и Украиной.

«У президента США достаточно последовательная позиция. И все эти измышления, что он якобы, как флюгер, меняет свою точку зрения, не соответствуют действительности», — сказал он.

По его словам, президент США придерживается собственного понимания происходящего и последовательно его отстаивает. Отдельно он отметил, что Трамп открыт к восприятию информации, которую ему передают, в том числе со стороны российского руководства.

Ранее сообщалось, что США не будут увеличивать объёмы поддержки Украины при действующей администрации Белого дома. После возвращения Дональда Трампа на пост президента Вашингтон фактически свернул значительную часть безвозмездной помощи Киеву. Даже решения саммита НАТО вряд ли способны изменить текущий курс США.