На пляжи Австралии вынесло опасные шары из космоса

Шесть загадочных объектов, обнаруженных на пляжах северного Квинсленда, вероятно, являются обломками иноземного ракетного корпуса, недавно вернувшегося в атмосферу с орбиты. Находки выбросило на берег в районе Форрест-Бич к северу от Таунсвилла в пятницу, субботу и воскресенье, передаёт The Guardian со ссылкой на австралийское космическое агентство.

«Агентство определило вероятный источник. Местоположение и характеристики объектов соответствуют обломкам корпуса инородной ракеты, недавно вошедшей в атмосферу с орбиты», — говорится в заявлении.

Эксперты полагают, что это так называемые космические шары — сосуды высокого давления с топливом, один из самых распространённых видов космического мусора. Предполагается, что они могут содержать опасные химические вещества. В выходные полиция и пожарные обследовали обломки и установили вокруг них 50-метровые зоны отчуждения.

«Они напоминают часть топливной системы. Это герметичные топливные баки, сделанные из титановых сплавов с крайне высокой температурой плавления. Они известны как космические шары, их могут обнаружить и через годы после запуска. Вероятно, никто и не видел, как они приземлились», — объяснила доцент Университета Флиндерса Элис Горман.

Специалист по космической археологии, напомнила, что падение космического мусора регулируется Договором ООН о космическом пространстве 1967 года.

«Это наиболее широко признанный договор о космической отрасли, в соответствии с которым государство, осуществившее запуск, сохраняет за собой право собственности на стартовый материал. Это означает, что страна, осуществившая запуск, владеет этими сосудами высокого давления», — заключила Горман.

Ранее сообщалсь, что телескоп «Эвклид» обнаружил два самых древних квазара, сиявших, когда Вселенной было всего 670 миллионов лет, что составляет около 5% её текущего возраста. В ходе обзора отобрали 31 новый квазар, два из которых оказались рекордсменами, причём самый дальний, EUCL J172902.75+641018.1, имеет красное смещение 7,77, и каждый излучает свет, равный триллиону Солнц.