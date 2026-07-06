Пушкинский музей откроет выставку с 700 экспонатами буддийского искусства

Пушкинский музей анонсировал уникальный проект «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Посетителям покажут более 700 экспонатов из столичных и региональных собраний. Это первая столь масштабная экспозиция, посвящённая буддийской культуре в стране.

Выставка воспроизведёт атмосферу буддийских храмов Российской империи, где веками соседствовали произведения китайской, тибетской, монгольской и местных школ. Зрителям раскроют идейную основу религии, познакомят с важнейшими персонажами буддийской вселенной и ролью изображений в ритуалах.

«Алмазная колесница», или ваджраяна, — одно из главных направлений буддизма, метафора молниеносного движения к просветлению. Именно это учение наиболее распространено на территории России. В экспозиции, наряду с работами монгольских, тибетских и китайских мастеров, представят тувинскую, калмыцкую и бурятскую школы.

Главной святыней выставки станет «Атлас тибетской медицины» — единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. На свитках изображена вселенная искусства исцеления: от причин болезней до лекарств и приёмов лечения. Кроме того, зрители увидят скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, амулеты и тханки. Среди них — «Колесо сансары», наглядно показывающее устройство круговорота перерождений.

Выставка откроется 4 августа в Главном здании музея на Волхонке, 12. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к Году единства народов России. Кураторами выступают Елизавета Ванеян и Нонна Альфонсо.

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