Юрист Маршани разъяснил новые правила визовых центров Кипра

Визовые центры Кипра возобновили приём документов в России с 6 июля после трёхнедельной паузы, связанной с истечением срока договора посольства с оператором BLS International. Об этом юрист Тимур Маршани рассказал в беседе с Life.ru. Теперь подать заявление можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, а также в центрах в Минске и Ташкенте. Приём ведётся строго по предварительной записи на сайте BLS, живой очереди нет.

Порядок действий выглядит так. Сначала заявитель регистрируется на сайте BLS International и выбирает дату визита, поскольку приём ведётся строго по предварительной записи, живой очереди нет. Затем собирается пакет документов. Тимур Маршани Юрист

Он включает заполненную анкету, загранпаспорт со сроком действия не менее трёх месяцев после выезда с острова и минимум двумя чистыми страницами, фотографии, медицинскую страховку, подтверждение проживания и маршрута, а также финансовые бумаги. С декабря 2024 года консульство внимательно смотрит именно на них, уточнил эксперт. По его словам, потребуются банковская выписка с движением средств, справка о зарплате, для работающих также выписка из Социального фонда, а если поездку оплачивает другой человек — спонсорское письмо с документами спонсора.

В назначенный день заявитель приходит лично, с октября прошлого года сдача биометрии обязательна для всех старше 12 лет. При этом дети младше освобождены от отпечатков, что связано с подготовкой Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. На месте оплачиваются сборы — визовый сбор для заявителей старше 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 лет 45 евро, сервисный сбор центра равен 5 евро без НДС, дополнительные услуги оператора брать необязательно.

«Заявление принимают не позднее чем за 15 календарных дней до поездки, а проверка документов способна занять больше времени, поэтому подавать бумаги стоит минимум за месяц. Готовый паспорт с визой выдают в том же центре», — заключил юрист.

Ранее Еврокомиссия начала рассматривать возможность полного прекращения выдачи туристических виз россиянам. Инициативу ХДС/ХСС в Европарламенте обсуждают со странами ЕС. Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что цель визовых запретов — дестабилизировать Россию перед выборами в Госдуму.