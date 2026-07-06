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Регион
6 июля, 10:48

В Челябинске задержали парня, который сжёг свой паспорт на спор в баре

Обложка © VK / Полиция Челябинской области

Обложка © VK / Полиция Челябинской области

В Челябинске задержан 19-летний молодой человек, который публично сжёг свой паспорт в одном из баров. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации», фигуранту грозит до года лишения свободы. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошёл в середине июня в центре города. Видеозапись с действиями молодого человека была опубликована очевидцами в мессенджерах и позже распространилась по Сети. Сотрудники полиции начали проверку сразу после появления ролика в открытом доступе. Были установлены место происшествия, а также очевидцы событий.

В МВД по региону сообщили, что личность фигуранта оперативно установили. Им оказался 19-летний житель Челябинской области. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции «Центральный» для дальнейшего разбирательства.

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Напомним, в Челябинске молодой человек сжёг свой паспорт во время вечеринки в баре на улице Кирова. Участник происшествия решился уничтожить документ на спор и после этого позировал с тлеющим паспортом вместе с окружающими.

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Милена Скрипальщикова
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