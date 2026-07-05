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5 июля, 13:11

Шарлот 2.0: В Челябинске парень на спор сжёг свой паспорт в баре

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Челябинске молодой человек сжёг свой паспорт во время вечеринки в баре на улице Кирова. Инцидент произошёл на спор, сейчас его обстоятельства проверяет полиция. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Парень на спор сжёг свой паспорт в челябинском баре. Видео © Telegram / Сегодня к сожалению не получится

Инцидент произошёл в одном из пабов в центре Челябинска. Молодой человек решился сжечь документ на спор, после чего вместе с окружающими позировал на камеру с тлеющим паспортом. Позже прохожие обнаружили рядом с баром остатки документа.

Правоохранительные органы начали проверку произошедшего. Отмечается, что подобные действия могут повлечь административную или уголовную ответственность, включая штраф за надругательство над документом, удостоверяющим личность.

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К слову, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.

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Милена Скрипальщикова
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