Мишустин: Новейшие Ил-114-300 скоро поступят в Архангельскую область

Новейший российский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 в ближайшее время поступит заказчикам в Архангельской области, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома». Премьер также отметил вклад 3D-печати в авиастроение, где российские инженеры прошли значительный путь к технологической независимости.

Глава кабмина напомнил о сертификации полностью российского Ту-214, который со следующего года начнёт поставляться в авиакомпании. Он также сообщил о завершении всего комплекса испытаний Ил-114 для региональных и местных линий.

«Также закончен весь комплекс испытаний самолёта Ил-114 для региональных и местных линий» — добавил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин назвал достойными новые российские самолёты — МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, отметив, что полностью импортозамещённый «Суперджет» не просто воспроизвели, а улучшили его характеристики. Глава государства осмотрел воздушные суда на совещании по развитию авиации в Жуковском.