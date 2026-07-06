В Красноярске пьяная женщина избила 8-летнюю девочку, предложившую ей помощь

В Красноярске полиция ищет женщину, которая напала на восьмилетнюю девочку на улице Алёши Тимошенкова. О случившемся в беседе с 360.ru рассказала мать пострадавшего ребёнка.

По её словам, прохожая, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, упала на деревянном настиле. Дети попытались помочь ей подняться, но в ответ женщина внезапно набросилась на девочку.

В Красноярске женщина избила девочку. Видео © 360.ru

Мать утверждает, что нападавшая повалила ребёнка на землю и стала избивать. Остановить её смогли только прохожие. У девочки лёгкие травмы, она сильно испугалась.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что заявление от матери пострадавшей уже поступило. Сейчас полицейские устанавливают личность женщины и выясняют все обстоятельства ЧП.

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