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6 июля, 10:58

Шохин призвал к налоговым преференциям для ремонта НПЗ, пострадавших от БПЛА

Александр Шохин. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Сергей Сильвер

Александр Шохин. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Сергей Сильвер

Власти должны ввести налоговые стимулы для нефтеперерабатывающих предприятий, пострадавших в результате атак украинских беспилотников. Об этом заявил глава Российского соза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Безусловно, есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей. И это не просто восстановление, но вполне возможно, что это более современное оборудование в ряде случаев. Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать», — сказал он в кулуарах пленарного заседания форума «Иннопром».

По словам Шохина, очевидно, что это этого зависит не только благополучие отдельных компаний, но и многих смежных отраслей — от сельского хозяйства и до россиян в целом.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке НПЗ и снабжении рынка топливом. Помимо прочего, правительству разрешат утверждать список видов топлива, разрешённых к продаже на территории страны.

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Матвей Константинов
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