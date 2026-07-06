Трое военнослужащих украинской армии намеревались продать целый грузовик оружия, сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины. У них изъяли более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества и 4 единицы противотанкового вооружения на сумму около 2 млн гривен ($44,8 тыс.).

Трое военнослужащих ВСУ хотели продать оружие почти на $50 тыс. Фото © Telegram / Офіс Генерального прокурора

«Сотрудники ГБР предъявили обвинение военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать большой арсенал оружия и взрывчатку» — говорится в сообщении.

Трое военнослужащих ВСУ хотели продать оружие почти на $50 тыс. Фото © Telegram / Офіс Генерального прокурора

О высоком уровне коррупции на Украине неоднократно говорили даже западные партнёры Киева, требуя реальной борьбы с должностными преступлениями. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей часто оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния. В стране неоднократно выходили журналистские расследования о коррупции при оборонных закупках, указывающие на причастность ближайшего окружения Владимира Зеленского.