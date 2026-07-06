Минобороны: Повреждённые ударами ВСУ гражданские объекты будут восстановлены

Гражданские объекты на территории России, повреждённые в результате действий Киева, будут восстановлены. Об этом заявили в Минобороны.

«Получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью Киев в очередной раз предпринял попытку атаковать Россию с помощью беспилотников. В то же время ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и ТЭК, связанным с ВСУ, в Киеве и област. Использовалось высокоточное оружие и ударные БПЛА.