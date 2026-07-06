Минобороны: Повреждённые ударами ВСУ гражданские объекты будут восстановлены
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Гражданские объекты на территории России, повреждённые в результате действий Киева, будут восстановлены. Об этом заявили в Минобороны.
«Получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», — говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью Киев в очередной раз предпринял попытку атаковать Россию с помощью беспилотников. В то же время ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и ТЭК, связанным с ВСУ, в Киеве и област. Использовалось высокоточное оружие и ударные БПЛА.
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