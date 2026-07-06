Вызванная посол Швеции покинула здание МИД России

Шведского дипломата Кристину Юханнессон вызвали в российское внешнеполитическое ведомство после инцидента с беспилотниками у посольства РФ в Стокгольме. Представительница королевства провела внутри здания около сорока минут и не стала общаться с прессой, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подтвердила факт вызова, уточнив, что он состоялся в понедельник. По её словам, сотрудники российской дипмиссии и сама территория представительства столкнулись не с гипотетической опасностью, а с реальными действиями — беспилотники запускались прицельно по территории загранучреждения.