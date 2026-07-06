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6 июля, 11:53

Вызванная посол Швеции покинула здание МИД России

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Шведского дипломата Кристину Юханнессон вызвали в российское внешнеполитическое ведомство после инцидента с беспилотниками у посольства РФ в Стокгольме. Представительница королевства провела внутри здания около сорока минут и не стала общаться с прессой, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подтвердила факт вызова, уточнив, что он состоялся в понедельник. По её словам, сотрудники российской дипмиссии и сама территория представительства столкнулись не с гипотетической опасностью, а с реальными действиями — беспилотники запускались прицельно по территории загранучреждения.

Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД России из-за атаки на дипмиссию
Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД России из-за атаки на дипмиссию

Как сообщал Life.ru, на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме совершили атаку. Один дрон сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. Позже посол Сергей Беляев заявил, что в связи с налётом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.

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Александра Мышляева
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