На фоне неблагоприятной для ВСУ обстановки на линии соприкосновения возрастает вероятность масштабных провокаций с применением отравляющих веществ в зоне СВО. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в интервью газете «Известия».

По его словам, одновременные поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут указывать на подготовку подобных сценариев. Тарабрин отметил, что по мере ухудшения положения украинской стороны на фронте риски подобных действий усиливаются.

Постпред при ОЗХО добавил, что украинские силы наносят удары по объектам химической промышленности, что может привести к экологическим последствиям и вызвать панику среди населения.

Он также заявил, что западные страны осведомлены о наличии на Украине химических лабораторий и участвуют в поставках токсичных веществ и прекурсоров, включая соединения «Би-Зет», «Си-Эс» и «Си-Ар».

Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно представляла на площадке ОЗХО материалы, которые подтверждают применение западных химических средств в зоне конфликта.

Ранее стало известно, что в Харькове изучали болезни животных с пандемическим потенциалом. Всего на данный момент российские военные располагают данными о десяти военно-биологических проектах на Украине, связанных с опасными инфекциями. В их числе — сибирская язва, Конго-Крымская лихорадка, лептоспироз, клещевой энцефалит и африканская чума свиней.

