ПВО отбила атаку ещё 14 БПЛА на Калужскую область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он.

По данным губернатора, на местах падения обломков работают оперативные группы. Обстоятельства инцидента и принадлежность дронов устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет, а силами ПВО сбито 16 дронов над несколькими округами и Обнинском. На местах работают экстренные службы.