Руфер забрался на звезду высотки на Котельнической набережной и снял видео

В Москве объявился очередной любитель острых ощущений. Молодой человек забрался на шпиль знаменитой высотки на Котельнической набережной и оседлал один из лучей венчающей здание звезды. Теперь его разыскивает полиция.

Экстремал забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikvagon

Экстремал сам опубликовал в Сети видео своего восхождения. На кадрах видно, как он подтягивается на веревке к самой верхней точке здания, а затем взбирается на массивный декоративный элемент. Всё это происходило на высоте почти 180 метров.

Ролик уже привлёк внимание правоохранителей. Личность смельчака устанавливается, начата проверка. Подобные трюки на высотных объектах без страховки и разрешений не только незаконны, но и смертельно опасны.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские руферы забрались на крышу Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, чтобы сделать эффектные кадры и обручиться. Однако ролик стал вирусным не из-за видов на Манхэттен, а благодаря бытовой сцене: на записи слышно, как девушка Анжела Николау критикует спутника Ивана Биркуса за неудачные ракурсы. Ситуация, знакомая многим парам, разыгралась на высоте 102 этажей.