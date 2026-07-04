«Мне говорят, что я больной»: «Человек-паук» сбежал из психбольницы в Приморье

Житель посёлка Волчанец, которого в Сети называют приморским «человеком-пауком», сбежал из психиатрической больницы. Эту информацию подтвердили его близкие VLADIVOSTOK1.RU.

О том, что Артёма направили на принудительное лечение, стало известно 19 июня. Его поймали после «противоправных действий», первые минуты задержания попали в прямую трансляцию, после чего он перестал выходить на связь.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/artem88421

Артём опубликовал в соцсетях фото, где видно, что он находится на улице. Одни пользователи решили, что его выписали, однако близкие заявили о побеге и сообщили, что не знают, где он находится. По их словам, он и раньше уже пытался сбегать. Родственники переживают, что из-за случившегося срок лечения могут продлить.

Сам Артём рассказал журналистам, что не согласен с принудительным лечением и жалуется на условия в больнице. Он заявил, что считает себя здоровым и не понимает, почему его ограничивают. Сейчас мужчина ещё не решил, что будет делать дальше. Он опасается задержания и возможного продления лечения.

«Я адекватный человек, но мне говорят, что я больной. Я хочу жить по-настоящему, я тот, кто я есть, со своими эмоциями. Я вижу людские эмоции, вижу, кто как живет, мне этого тоже хочется, а мне это не позволяют. Ну залез я на столб, но я же не пропагандирую наркотики. Я пропагандирую здоровый образ жизни», — говорит Артём.