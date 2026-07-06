Футболистам из Узбекистана подарили электрокары за миллиард после провала на ЧМ

Игроки сборной Узбекистана по футболу Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов стали обладателями дорогих электрокаров стоимостью до 1 млрд сум каждый. Подарок спортсмены получили после выступления национальной команды на чемпионате мира, которое, правда, закончилось провалом. Об этом сообщило агентство Podrobno.uz.

Спортсменам вручили китайские электрические кроссоверы. В зависимости от версии их цена на узбекском рынке составляет от 800 млн до почти 1 млрд сум (более $83 тыс.). Автомобили стали наградой за вклад игроков в выступление национальной команды. Предполагается, что их проспонсировала одна из частных компаний.

Особое место в истории узбекского футбола занял Аббос Файзуллаев. Именно он стал автором первого гола сборной страны на чемпионатах мира, сравняв счёт на 60-й минуте встречи с Колумбией. Не остался без яркого достижения и Элдор Шомуродов. Форвард отличился в игре с ДР Конго, а его мяч впоследствии признали лучшим голом группового этапа турнира. При этом успешные индивидуальные выступления не помогли команде добиться результата.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира стал для сборной Узбекистана дебютным, однако завершился без набранных очков. Команда под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро проиграла все три встречи группового этапа. Стартовый матч узбекистанцы уступили Колумбии со счётом 1:3.