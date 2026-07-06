В Красноярске после смерти одинокой хозяйки в двух её квартирах остались около 100 кошек. Теперь животных пытаются спасти волонтёры, которым предстоит вывезти, осмотреть и пристроить всех питомцев. Об этом стало известно Mash.

В Красноярске после смерти хозяйки в двух квартирах остались около 100 кошек. Видео © Telegram / Mash

В одной однокомнатной квартире жили около 80 кошек, ещё примерно 20 находились во второй. Соседи не первый год жаловались на сильный запах, постоянное мяуканье, визг животных и антисанитарные условия. По их словам, проблема существовала долгое время, однако решить её не удалось, несмотря на обращения в различные инстанции.

Отмечается, что даже после вмешательства прокуратуры несанкционированный питомник продолжил существовать, а запах аммиака, как утверждают жильцы, распространился на общее имущество многоквартирных домов. После смерти женщины кошки остались заперты в квартирах без еды и воды. Волонтёры опасаются, что без помощи многие из них погибнут.

Сейчас животных должен осмотреть ветеринар, затем им проведут вакцинацию, кастрацию и постепенно перевезут в безопасное место. Приют «Дом Оззи» намерен приобрести две бытовки стоимостью около 150 тысяч рублей, провести туда электричество и временно разместить спасённых питомцев. Специалист уже согласился заняться их лечением и обследованием.

Ранее в Биробиджане волонтёры обнаружили десятки погибших животных в доме местной заводчицы, переставшей выходить на связь. В квартире нашли более 30 тел кошек и породистых собак. В помещениях стоял сильный трупный запах, а над останками роились мухи.