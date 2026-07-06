Axios: Трамп всё больше видит в Вэнсе своего преемника

Президент США Дональд Трамп всё чаще рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса как своего потенциального преемника на посту главы государства, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, отношение к Вэнсу в администрации главы государства заметно изменилось.

«Джей Ди зарабатывает (уважение — Прим.Life.ru), и Трамп это видит», — сказал порталу неназванный советник.

По его мнению, госсекретарь Марко Рубио вряд ли теперь попытается участвовать в президентской гонке, хотя якобы и не планировал этого. Среди факторов, укрепивших позиции вице-президента, издание выделяет частые появления в СМИ, недавний успех его книги и, что особенно важно, участие Вэнса в согласовании американо-иранского меморандума.

«Президент больше не спрашивает: «Джей Ди или Марко?»... Он больше не спрашивает: «Как Джей Ди?» Теперь он говорит: «Джей Ди отлично справляется»», — приводит Axios слова источника.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ещё не определился с преемником и сомневается, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль. Он регулярно сравнивает работу подчинённого со своей и отмечает его отпуска, а также инцидент с уронённым трофеем. Президент также часто обсуждает кандидатуры Вэнса и Марко Рубио.