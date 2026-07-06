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6 июля, 12:40

В Раде подтвердили наличие склада боеприпасов среди жилых домов под Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что склады боеприпасов ВСУ действительно были размещены среди гражданской застройки в городе Вишневое Киевской области. По ее словам, подобные решения принимает военное командование.

Политик раскритиковала руководство Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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«Вишневое. Для чего держать склады боеприпасов среди гражданских зданий? Это опять вопрос к Генштабу и к главкому Александру Сырскому. Не первый раз!» — написала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Вишневом. По данным ведомства, находившиеся там запасы бензина и дизельного топлива использовались для экстренного снабжения зоны боевых действий. О поражении объекта в Вишневом также сообщил Владимир Зеленский, подтвердив факт удара по городу.

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Марина Фещенко
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