В Раде подтвердили наличие склада боеприпасов среди жилых домов под Киевом

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что склады боеприпасов ВСУ действительно были размещены среди гражданской застройки в городе Вишневое Киевской области. По ее словам, подобные решения принимает военное командование.

Политик раскритиковала руководство Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Вишневое. Для чего держать склады боеприпасов среди гражданских зданий? Это опять вопрос к Генштабу и к главкому Александру Сырскому. Не первый раз!» — написала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Вишневом. По данным ведомства, находившиеся там запасы бензина и дизельного топлива использовались для экстренного снабжения зоны боевых действий. О поражении объекта в Вишневом также сообщил Владимир Зеленский, подтвердив факт удара по городу.