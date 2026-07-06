Сводка МО РФ от 6 июля: Поражены пункты дислокации ВСУ и наёмников в 153 районах

За минувшие сутки российские военные нанесли серию ударов по местам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 июля.

Под удары попали объекты, где размещались украинские формирования и иностранные наёмники. Для выполнения боевых задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные подразделения и артиллерия российских группировок. Поражение целей зафиксировано сразу в 153 районах.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, связанные с обеспечением ВСУ.