Кравцов: Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило 9 777

Общее количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен на максимальный балл в 2026 году, приблизилось к десяти тысячам. Такую цифру озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова привели в пресс-службе ведомства.

«Общее число стобалльных результатов составило 9 777», — сказал Кравцов. Таким образом, по сравнению с прошлыми годами показатель демонстрирует уверенный рост.

Министр отметил, что кампания ЕГЭ в текущем году прошла в штатном режиме. Выпускники успешно справились с испытаниями, подтвердив высокий уровень подготовки. Подробная статистика по каждому предмету будет опубликована дополнительно.

Напомним, что рейтинг регионов по числу стобалльников на ЕГЭ возглавила Северная столица с рекордными 914 выпускниками. В пятёрку лидеров также вошли Московская область — 836, Татарстан — 459, Краснодарский край — 416 (лучший результат за 12 лет) и Ростовская область — 216. Годом ранее в Петербурге насчитывалось 536 стобалльных работ.