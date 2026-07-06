Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 13:22

Кравцов: Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило 9 777

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Общее количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен на максимальный балл в 2026 году, приблизилось к десяти тысячам. Такую цифру озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова привели в пресс-службе ведомства.

«Общее число стобалльных результатов составило 9 777», — сказал Кравцов. Таким образом, по сравнению с прошлыми годами показатель демонстрирует уверенный рост.

Министр отметил, что кампания ЕГЭ в текущем году прошла в штатном режиме. Выпускники успешно справились с испытаниями, подтвердив высокий уровень подготовки. Подробная статистика по каждому предмету будет опубликована дополнительно.

Мать школьника из Дагестана через суд отменила аннулирование результатов ЕГЭ
Мать школьника из Дагестана через суд отменила аннулирование результатов ЕГЭ

Напомним, что рейтинг регионов по числу стобалльников на ЕГЭ возглавила Северная столица с рекордными 914 выпускниками. В пятёрку лидеров также вошли Московская область — 836, Татарстан — 459, Краснодарский край — 416 (лучший результат за 12 лет) и Ростовская область — 216. Годом ранее в Петербурге насчитывалось 536 стобалльных работ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar