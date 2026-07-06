Кадровый голод на Украине достиг рекордных 69%

На Украине зафиксирован рекордный за всё время наблюдений кадровый голод — 69% предприятий называют нехватку работников своей главной проблемой. Об этом свидетельствуют данные Института экономических исследований.

Острее всего предприятия ощущают дефицит квалифицированных кадров. Шесть из десяти компаний признают, что найти инженеров, технологов, сварщиков, токарей, электриков и представителей других рабочих специальностей становится всё сложнее.

Одновременно растёт нехватка и неквалифицированного персонала: в мае с этим столкнулись 38,4% организаций. Всё больше компаний вынуждены выбирать между сокращением объёмов производства и работой на пределе возможностей оставшихся сотрудников. Промышленность, строительство, транспорт и коммунальная сфера конкурируют уже не за новые контракты, а за каждого специалиста.

Ранее доцент Финансового университета Игорь Балынин спрогнозировал, что во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих, особенно токарей, фрезеровщиков и сварщиков, из-за сохраняющегося дефицита кадров на промышленных предприятиях. По его прогнозу, также в число наиболее востребованных специальностей войдут узкие медицинские специалисты.