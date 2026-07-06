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Регион
6 июля, 13:25

«Великолукский мясокомбинат» отвергает использование мясного клея в продукции

Прилавок с мясной продукцией в магазине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TY Lim

Прилавок с мясной продукцией в магазине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TY Lim

«Великолукский мясокомбинат» не применяет при производстве мясной клей, несмотря на выводы Роспотребнадзора. С таким утверждением выступили в пресс-службе компании.

«ОАО «Великолукский мясокомбинат» работает в соответствии с требованиями технических регламентов и системой производственного контроля. Микробная трансглютаминаза в рецептурах продукции предприятия не используется и не закупается», — говорится в сообщении.

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Напомним, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, Роспотребнадзор вынес предупреждение «Великолукскому мясокомбинату» из-за обнаружения мясного клея в его продукции. Запрещённую в ЕАЭС добавку выявили сразу в нескольких образцах из разных регионов России.

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Матвей Константинов
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