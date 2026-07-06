«Великолукский мясокомбинат» отвергает использование мясного клея в продукции

«Великолукский мясокомбинат» не применяет при производстве мясной клей, несмотря на выводы Роспотребнадзора. С таким утверждением выступили в пресс-службе компании.

«ОАО «Великолукский мясокомбинат» работает в соответствии с требованиями технических регламентов и системой производственного контроля. Микробная трансглютаминаза в рецептурах продукции предприятия не используется и не закупается», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, Роспотребнадзор вынес предупреждение «Великолукскому мясокомбинату» из-за обнаружения мясного клея в его продукции. Запрещённую в ЕАЭС добавку выявили сразу в нескольких образцах из разных регионов России.