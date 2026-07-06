ВС РФ взяли в плен футболиста, мобилизованного в ВСУ и мечтавшего играть за ЦСКА

Российские военнослужащие взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, до мобилизации выступавшего за клубы Первой лиги Украины и игравшего в Венгрии. Видео с военнопленным имеется в распоряжении ТАСС.

По словам самого Азбукина, он родился в Сумах и в своё время был близок к просмотру в московском ЦСКА. Агент действительно предлагал такой вариант, однако в итоге спортсмен уехал в Венгрию.

После завершения спортивной карьеры Азбукин подрабатывал в разных местах, в том числе оператором на газовой заправке. В 2024 году его мобилизовали после проверки сотрудниками ТЦК. В день пленения он с сослуживцами оборудовал новую позицию, которую накрыло миномётным обстрелом. Военные разошлись по сторонам, а Азбукин заблудился и вышел на российских пограничников.

В обращении к родным пленный заявил, что с ним всё хорошо. Он попросил супругу и близких записать для него видеообращение, чтобы поддерживать связь.

«Так мы будем общаться. Это лучше, чем ничего», — сказал он.

Ранее вернувшийся домой житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали в украинском плену, рассказал, как его принуждали говорить на мове. По его словам, на гражданских оказывали моральное давление, не разрешая говорить на родном языке и постоянно напоминая, где они находятся.