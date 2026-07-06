4 июля, в День семьи, любви и верности, в Муроме установили рекорд России по самой массовой игре в «Ручеёк». Участниками события стали 1274 человека — местные жители и гости древнего города. Об этом сообщил официальный канал Книги рекордов России.

Старт рекорду был дан в Государственном Кремлёвском дворце, а само действо развернулось на улице Московской. Для удобства организаторы открыли пять пунктов регистрации, что позволило быстро собрать всех желающих. Атмосферу праздника дополнил единый стиль: все участники пришли в белом. Сотни белых образов на фоне городской улицы превратили игру в настоящий арт-перформанс.

В Муроме установили рекорд России по самой массовой игре в «Ручеёк». Видео © Telegram/ Книга рекордов России

Официальный сертификат о рекорде торжественно вручили главе округа Муром Евгению Рычкову. Мероприятие подчеркнуло всероссийское значение праздника и стало одним из самых ярких событий года в регионе.

Ранее сообщалось, что студенты из Пизы построили и запустили самый большой в мире бумажный самолётик ICARUS на форуме WMF в Болонье, установив рекорд Гиннесса. Размах крыльев модели составил 20,04 метра, длина — 7 метров, вес — 28,49 кг, и она пролетела 59 метров, побив предыдущий рекорд 2013 года. Команда использовала авиастроительные методы, включая силовую схему и аэродинамические расчёты.