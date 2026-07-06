Жители четырех районов Киева остались без газа после ночных обстрелов

В четырех районах Киева временно прекратили подачу газа в жилые дома. Об этом сообщила компания «Киевгаз». По данным предприятия, повреждения получили придомовые газовые сети в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Оболонском районах.

«Из соображений безопасности "Киевгаз" прекратил распределение газа в газифицированные дома», — говорится в сообщении компании.

Когда подача топлива будет восстановлена, пока не уточняется. Специалисты оценивают масштаб повреждений и проводят необходимые работы.

В ночь на 6 июля в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе прогремела серия взрывов.

Владимир Зеленский сообщил о повреждении ряда предприятий в столице. Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшую атаку самой массированной.