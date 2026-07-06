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6 июля, 14:14

Жители четырех районов Киева остались без газа после ночных обстрелов

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

В четырех районах Киева временно прекратили подачу газа в жилые дома. Об этом сообщила компания «Киевгаз». По данным предприятия, повреждения получили придомовые газовые сети в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Оболонском районах.

«Из соображений безопасности "Киевгаз" прекратил распределение газа в газифицированные дома», — говорится в сообщении компании.

Когда подача топлива будет восстановлена, пока не уточняется. Специалисты оценивают масштаб повреждений и проводят необходимые работы.

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В ночь на 6 июля в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе прогремела серия взрывов.

Владимир Зеленский сообщил о повреждении ряда предприятий в столице. Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшую атаку самой массированной.

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Марина Фещенко
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