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6 июля, 14:27

Распыление обеднённого урана повышает экологические риски, предупредил физик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Применение боеприпасов с обеднённым ураном несёт экологические риски, однако масштаб угрозы станет ясен только после специального анализа. Об этом «Ленте.ру» рассказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам специалиста, обеднённый уран — это природный материал, а не реакторный. Однако его распыление в воздухе, почве и воде безусловно создаёт дополнительную нагрузку на окружающую среду. Конкретные последствия, по его мнению, можно будет оценить лишь после завершения боевых действий и проведения замеров.

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А ранее Life.ru писал, что в городе Вишнёвое объявлена эвакуация из-за взрыва на складе снарядов с ураном. Это произошло после попадания ракеты в склад боеприпасов. Среди других боеприпасов были кассетные и с обеднённым ураном.

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Дарья Нарыкова
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