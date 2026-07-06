Россиянам рассказали, можно ли носить вещи покойников
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Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов развенчал суеверия, связанные с вещами умерших людей. По его словам, церковь не видит в их повторном использовании никакого греха или опасности.
Священники подчёркивают, что смерть не передаётся «воздушно-капельным» путём или через «энергетику», а раздача вещей нуждающимся — акт милосердия, который помогает и душе покойного. Особенно это важно в первые 40 дней.
Если вещи в хорошем состоянии, их можно носить родственникам или передать в благотворительные фонды, церковные службы или приюты. Испорченные или изношенные предметы можно выбросить или сжечь — но это гигиеническая мера, а не религиозный обряд, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».
Освящённые предметы — кресты, иконы, богослужебные книги — нельзя выбрасывать в мусор. Их или сжигают в храмовых печах, или отдают в церковные мастерские. В сложных случаях лучше проконсультироваться со священником. Главное, по словам собеседника, — молитва и память, а не вещи.
А ранее россиянам разрешили молиться о деньгах, но призвали не превращать Бога в «банкомат». По словам специалиста, такая молитва не должна быть связана с жаждой богатства, роскоши или удовлетворением собственных прихотей. Просить следует лишь о том, что действительно необходимо.
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