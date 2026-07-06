Уплата НДФЛ до 15 июля 2026: Показываем, как оплатить онлайн через Госуслуги и не попасть на штрафы Оглавление Кому нужно платить НДФЛ до 15 июля Как узнать сумму налога к уплате 3 способа оплатить НДФЛ онлайн — пошаговые инструкции Через личный кабинет налогоплательщика Через Госуслуги Через банковское приложение Как сформировать квитанцию на уплату НДФЛ Что будет, если не заплатить вовремя, — штрафы и пени Можно ли получить отсрочку или рассрочку Что делать, если оплатили, а долг всё равно висит FAQ — ответы на частые вопросы Нужно ли платить НДФЛ, если я не подавал декларацию? Можно ли оплатить НДФЛ частями? Как быстро зачисляется платёж? Можно ли оплатить налог за родственника? Что делать, если я ошибся в сумме и заплатил меньше? Что будет, если заплатить 16 июля? Нужно ли идти в налоговую лично? Заключение Дедлайн уплаты НДФЛ — 15 июля 2026. Как проверить сумму, оплатить онлайн через личный кабинет ФНС, Госуслуги или банк, и что будет, если просрочить. Пошаговая инструкция, штрафы, пени и ответы на частые вопросы. 6 июля, 15:36 Как заплатить НДФЛ в 2026 году: полная пошаговая инструкция. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

До 15 июля 2026 года нужно успеть заплатить НДФЛ за 2025 год, если вы подавали декларацию 3-НДФЛ и в ней получилась сумма налога к уплате. Сделать это можно онлайн: через личный кабинет налогоплательщика, Госуслуги или банковское приложение. Рассказываем, как проверить сумму, сформировать квитанцию, оплатить налог и что будет, если пропустить срок.

Кому нужно платить НДФЛ до 15 июля

НДФЛ до 15 июля 2026 года платят физические лица, которые в 2025 году получили доход и должны были самостоятельно отчитаться перед налоговой. Обычно зарплатный налог удерживает работодатель, но есть ситуации, когда человек сам подает декларацию 3-НДФЛ и сам перечисляет налог.

Чаще всего заплатить НДФЛ нужно, если в 2025 году вы получили доход:

от продажи квартиры, дома, машины или другого имущества, если не прошёл минимальный срок владения;

от сдачи квартиры, комнаты, гаража или другой недвижимости в аренду;

от фриланса, гражданско-правовых договоров или услуг, если налоговый агент не удержал налог;

от выигрыша;

от подарка не от близкого родственника, если подарок облагается налогом;

от зарубежных источников;

от операций, по которым налоговая база считается самостоятельно.

Если декларацию нужно было подать, но вы этого не сделали, проблема не исчезает. Нужно как можно скорее подать 3-НДФЛ, рассчитать сумму и уплатить налог. Отдельно могут начислить штраф за несвоевременную декларацию и пени за просрочку платежа.

Как узнать сумму налога к уплате

Самый простой способ проверить сумму — зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. После подачи декларации 3-НДФЛ сумма к уплате отображается в разделе начислений, уведомлений или на едином налоговом счёте.

Кому нужно платить НДФЛ самостоятельно. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Если декларацию вы заполняли онлайн, налог обычно рассчитывается автоматически. Но перед оплатой всё равно проверьте три вещи:

правильно ли указаны доходы за 2025 год;

учтены ли вычеты, если вы на них претендовали;

совпадает ли сумма налога в декларации и в личном кабинете.

Если сумма в кабинете не появилась сразу после отправки декларации, подождите обработки. Но тянуть до последнего дня рискованно: при технической задержке платёж может уйти позже дедлайна.

3 способа оплатить НДФЛ онлайн — пошаговые инструкции

Оплатить НДФЛ онлайн можно несколькими способами. Важно не просто отправить деньги, а убедиться, что платёж ушёл по корректным реквизитам и попал на ваш единый налоговый счёт.

Через личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет ФНС — самый надёжный вариант, потому что сумма, реквизиты и статус платежа связаны с вашим ИНН.

Шаг 1. Зайдите на сайт ФНС и откройте личный кабинет физического лица. Войти можно по логину и паролю от налоговой или через подтвержденную учётную запись Госуслуг.

Шаг 2. Найдите раздел с начислениями, единым налоговым счётом или уплатой налогов.

Шаг 3. Проверьте сумму НДФЛ за 2025 год. Если налога к уплате не видно, но декларация уже подана, проверьте статус обработки 3-НДФЛ.

Шаг 4. Выберите оплату банковской картой или пополнение единого налогового счёта.

Шаг 5. Сохраните чек. Даже если платеж отразится не сразу, чек поможет подтвердить дату и сумму оплаты.

Плюс этого способа — меньше риск ошибки в реквизитах. Минус — иногда платёж отображается в личном кабинете не мгновенно.

Через Госуслуги

Через Госуслуги удобно платить, если вы привыкли пользоваться порталом и у вас есть подтверждённая учётная запись.

Как заплатить налоги через Госуслуги. Фото © Life.ru

Шаг 1. Зайдите на портал Госуслуг.

Шаг 2. Найдите услугу по оплате налогов или проверке налоговой задолженности.

Шаг 3. Укажите ИНН, если система не подтянула его автоматически.

Шаг 4. Проверьте сумму и назначение платежа.

Шаг 5. Оплатите картой, СБП или другим доступным способом.

Важный нюанс: до наступления срока уплаты налог может отображаться не как долг, а как предстоящее обязательство или сумма на едином налоговом счёте. Поэтому, если не нашли начисление на Госуслугах, проверьте личный кабинет ФНС.

Через банковское приложение

Оплата через банк подойдёт тем, кто хочет заплатить по QR-коду или реквизитам из квитанции.

Шаг 1. Сформируйте квитанцию в личном кабинете ФНС или сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Шаг 2. Откройте банковское приложение.

Шаг 3. Выберите оплату по QR-коду, УИН, ИНН или реквизитам.

Шаг 4. Проверьте ФИО, ИНН, сумму и назначение платежа.

Шаг 5. Оплатите и сохраните чек.

Не переводите налог «просто по реквизитам из интернета». Реквизиты могли измениться, а ошибка в платеже приведёт к лишней переписке с налоговой.

Как сформировать квитанцию на уплату НДФЛ

Квитанцию можно сформировать в личном кабинете налогоплательщика или через сервис ФНС для уплаты налогов. Это полезно, если вы хотите оплатить через банк, отделение или помочь родственнику.

В квитанции проверьте:

ФИО налогоплательщика;

ИНН;

сумму;

назначение платежа;

налоговый период;

УИН или реквизиты платежа.

Если платите за другого человека, особенно важно указывать именно его ИНН и корректные данные налогоплательщика. Иначе деньги могут попасть не туда или зависнуть до уточнения.

Что будет, если не заплатить вовремя, — штрафы и пени

Если не заплатить НДФЛ до 15 июля 2026 года, с 16 июля начнут начисляться пени. Для физлиц их обычно считают за каждый день просрочки исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы недоимки.

Пример расчёта: допустим, налог к уплате — 50 000 рублей, просрочка — 10 дней, ключевая ставка — 14,25% годовых. Тогда примерная пеня будет такой:

50 000 × 14,25% / 300 × 10 = 237,50 рубля.

Сумма кажется небольшой, но чем дольше просрочка и чем выше налог, тем заметнее долг. Кроме пеней возможен штраф. Если налоговая установит неуплату или неполную уплату налога, штраф может составить 20% от неуплаченной суммы, а при умышленной неуплате — 40%.

Если человек ещё и не подал декларацию 3-НДФЛ, будет отдельная ответственность за просрочку декларации. Поэтому лучше не ждать требования от налоговой: подать декларацию, оплатить налог и сохранить подтверждение платежа.

Можно ли получить отсрочку или рассрочку

Как получить отсрочку по уплате налога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Отсрочку или рассрочку по налогам получить можно, но не автоматически. Для этого нужны основания: тяжёлое материальное положение, болезнь, чрезвычайные обстоятельства или другие причины, которые налоговая сочтёт достаточными.

Отсрочка означает, что срок уплаты переносят. Рассрочка означает, что долг разрешают погашать частями по графику. Заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика или в налоговый орган, приложив документы, подтверждающие обстоятельства.

Важно: если вы просто не успеваете оплатить налог из-за забывчивости, это не основание для рассрочки. Но если есть реальная тяжёлая ситуация, лучше обратиться заранее, а не после того, как долг вырос за счёт пеней.

Что делать, если оплатили, а долг всё равно висит

Иногда платёж виден в банке, но ещё не отразился у ФНС. Обычно это техническая задержка, но проверить стоит.

Действуйте так:

Сохраните чек из банка или личного кабинета. Подождите 1–3 рабочих дня. Проверьте единый налоговый счёт в личном кабинете ФНС. Если долг не исчез, направьте обращение в налоговую и приложите чек. При ошибке в реквизитах попросите уточнить платёж.

Главное — не оплачивать второй раз сразу, если есть подтверждение первого платежа. Сначала выясните статус.

FAQ — ответы на частые вопросы

Нужно ли платить НДФЛ, если я не подавал декларацию?

Если у вас был доход, по которому вы обязаны отчитаться самостоятельно, нужно сначала подать 3-НДФЛ, затем уплатить налог. Неподача декларации не отменяет обязанность.

Можно ли оплатить НДФЛ частями?

Технически вы можете пополнять единый налоговый счёт частями, но к сроку 15 июля 2026 года вся сумма должна быть уплачена. Официальная рассрочка оформляется только по заявлению и при наличии оснований.

Как быстро зачисляется платёж?

Чаще всего платёж проходит в течение нескольких рабочих дней. В личном кабинете ФНС он может появиться не сразу.

Можно ли оплатить налог за родственника?

Да, но нужно правильно указать данные налогоплательщика: ИНН, ФИО и платёжные реквизиты. Безопаснее сформировать квитанцию в его личном кабинете ФНС.

Что делать, если я ошибся в сумме и заплатил меньше?

Доплатите разницу как можно быстрее. Если срок уже прошёл, на недоимку могут начислить пени.

Что будет, если заплатить 16 июля?

Это уже просрочка. Пени начнут начисляться со следующего дня после дедлайна, то есть с 16 июля.

Нужно ли идти в налоговую лично?

Обычно нет. Проверить сумму, сформировать квитанцию и оплатить НДФЛ онлайн можно через личный кабинет ФНС, Госуслуги или банк.

Заключение

Уплата НДФЛ до 15 июля 2026 года — обязательный шаг для тех, кто подал 3-НДФЛ за доходы 2025 года и получил налог к уплате. Оплатить налог онлайн можно за несколько минут: через личный кабинет налогоплательщика, Госуслуги или банковское приложение.

Не откладывайте платёж на последний вечер. Проверьте сумму заранее, сохраните чек и убедитесь, что деньги зачислены на единый налоговый счёт. Это проще, чем потом разбираться с пенями, штрафами и уточнением.

Авторы Кирилл Золотарев