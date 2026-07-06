АР: Трамп считает прекращение конфликта на Украине неотложной задачей

Конфликт на Украине нужно завершать как можно быстрее, считает президент США Дональд Трамп. Он планирует обсудить это с Владимиром Зеленским, пишет Associated Press со ссылкой на американского лидера.

Ранее сообщалось, что внутри администрации Трамба есть разногласия, которые мешают ему влиять на ситуацию на Украине. У президента и его команды, которые хотели бы завершить конфликт, сейчас не хватает реальных рычагов. Сначала они попытались быстро договориться с Россией, но не вышло. После этого Вашингтон фактически отошёл в сторону, оставив Европу самой поддерживать Киев.