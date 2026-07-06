Американист раскрыл, что мешает Трампу ускорить завершение кризиса на Украине

Разногласия в администрации президента США мешают Дональду Трампу влиять на урегулирование украинского конфликта, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, у главы Белого дома и части его команды, которая хотела бы завершить кризис, сейчас не так много реальных рычагов.

«Внутри самой администрации серьёзный раскол: немало тех, кто считает, что можно и дальше продолжать вести войну», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что сначала команда Трампа попыталась быстро договориться с Россией, но добиться результата не смогла. После этого Вашингтон фактически отошёл в сторону, оставив ЕС самостоятельно поддерживать Киев. Однако Белый дом может вернуться к украинской теме из-за приближающихся выборов в конгресс.

Для Трампа это шанс попытаться показать крупный внешнеполитический результат, хотя, далеко не факт, что политику удастся его добиться. Возможности давления на европейских сторонников продолжения конфликта у Трампа ограничены. Ситуацию осложняют и непростые отношения с властями Украины, заключил американист.

Ранее Дональда Трампа сочли единственным западным лидером, который желает мира России и Украине. США не будут наращивать поддержку Украины при нынешней администрации, уверен политолог.