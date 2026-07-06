Диспетчерскую вышку ВВС времён Второй мировой продают как дом за 900 тыс. фунтов

В Северном Йоркшире на продажу выставлена бывшая диспетчерская вышка Королевских ВВС Великобритании, построенная в 1943 году. За уникальный объект с четырьмя спальнями просят 900 тысяч фунтов стерлингов (около 94 млн рублей), сообщает Daily Mail.

База RAF Tollthorpe, на которой располагалось здание, сыграла ключевую роль во Второй мировой войне — отсюда самолёты вылетали на бомбардировки гитлеровской Германии, включая битву за Берлин. После войны станцию закрыли, а вышку использовали для сельскохозяйственных и промышленных нужд. В 1980-х аэродром возобновил работу для частных полётов, а позже власти разрешили переоборудовать диспетчерскую в жилой дом.

Нынешние владельцы провели масштабную реставрацию, сохранив исторические детали: алюминиевые окна и двери с двойным остеклением выполнены в оригинальном стиле Crittall. При этом внутри добавили современные кухни и ванные комнаты, чтобы создать комфортное жильё для семьи.

На верхнем этаже расположена объединённая гостиная с кухней и столовой, уютный камин и балкон, опоясывающий всё здание. Три спальни находятся на первом этаже и ещё одна — на втором. Риелторы называют объект «уникальным семейным домом» с богатой историей.

Ранее сообщалось, что на острове Ки-Бискейн во Флориде выставлен на продажу особняк за 237 млн долларов, связанный с Ричардом Никсоном и фильмом «Лицо со шрамом». Инвестор Джон Девани, купивший его и прилегающие участки за 30 млн долларов в 2003 году, теперь рассчитывает получить прибыль, установив рекордную цену для округа Майами-Дейд. Дом, построенный в 1981 году, ранее принадлежал пилоту Роберто Стридингеру, осуждённому за контрабанду кокаина.