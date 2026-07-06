В США 100-летние супруги уже 80 лет каждую пятницу завтракают в McDonald’s

Супруги из Теннесси, Джону 101 год и Джерри 100 лет, уже 80 лет состоят в браке и каждую неделю продолжают традицию совместного завтрака в McDonald’s. Об этом Джон рассказал News Channel 5.

«Мы завтракаем здесь каждую пятницу утром с нашими друзьями», — сказал Джон, ветеран Второй мировой войны.

Джон и Джерри Кэрролл живут в городе Мерфрисборо и давно стали постоянными посетителями McDonald’s на пересечении Комптон-роуд и Мемориального бульвара. Каждую пятницу они приходят туда вместе с друзьями и проводят утро за привычным завтраком, не изменяя этому ритуалу многие годы.

Их стандартный заказ — яичный МакМаффин с колбасой, к которому супруги нередко добавляют ломтик помидора. Сотрудники ресторана встречают пару с особым теплом, а их визиты стали привычной частью атмосферы заведения.

По словам менеджера, пожилая пара вызывает у персонала искреннюю симпатию и давно стала любимыми гостями. Недавно семья отметила сразу два события — 100-летие Джерри, которое пришлось на 28 июня, и 80-летие брака, заключённого 18 апреля.

Джон рассказывал, что за десятилетия совместной жизни было немало испытаний и радостных моментов, а главным фундаментом отношений он считает уважение, помощь и трудолюбие. Также он делился взглядами на долгую жизнь, отмечая, что физическая активность сыграла для него важную роль в сохранении здоровья.

В интервью в декабре прошлого года он вспоминал, что раньше регулярно выполнял упражнения рано утром, включая наклоны и касания ног. Даже сейчас он продолжает привычную нагрузку и рассказывал, что однажды сделал около 200 касаний ног за одно утро в четыре часа.

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