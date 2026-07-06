В Москве нашли мёртвым отставного следователя Генпрокуратуры Юрия Мартышина

В Москве на 74-м году жизни обнаружен мёртвым отставной следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Юрий Мартышин. Его тело нашли ночью в квартире на Изюмской улице, пишет сайт MK.ru.

Мартышин начал карьеру в Воркуте, где в 1993 году раскрыл резонансное дело об убийстве начальника участка шахты «Воргашорская» и его семьи. Позже его перевели в Москву. В 1994-м следователь занимался расследованием теракта на Котляковском кладбище, а в конце 90-х вёл громкое дело холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского.

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве нашли мёртвым начальника войск химзащиты СССР Станислава Петрова. Тело видного военачальника нашли родственники около семи часов утра. Петров стоял у истоков создания войск химической защиты в Советском Союзе. Его служба в этом роде войск началась в 1959 году.