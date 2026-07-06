В Севастополе погибла морская свинья Сева, спасённая после обнаружения на берегу

В центре реабилитации «Безмятежное Море» спасают четырёх азово-черноморских морских свиней — Севу, Деметру, Перси и Персея. Все они выбросились на берег и нуждались в срочной помощи, рассказали в центре.

В центре «Безмятежное Море» выхаживают трёх азовок. Фото © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Самой тяжёлой оказалась ситуация с Севой. У неё развилась инфекция, прогрессировало основное заболевание и началось искривление хвостового стебля. Несмотря на интенсивное лечение, спасти её не удалось — она умерла вечером 3 июля на руках у сиделок. Сева пробыла на реабилитации 20 дней, что для выбросившейся азовки в полевых условиях считается рекордным сроком выживаемости.

В центре «Безмятежное Море» выхаживают трёх азовок. Фото © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

У Деметры и Перси идёт 42-й день лечения. Деметра страдает от серьёзных проблем с желудочно-кишечным трактом: у неё рвота, нарушение кислотности, застой желудка и повторяющиеся кровотечения. Её лечат от инфекции и грибка, кормят через зонд. Состояние оценивают как нестабильное, прогнозы осторожные. Перси, наоборот, чувствует себя хорошо и заметно подросла.

В центре «Безмятежное Море» выхаживают трёх азовок. Фото © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Третий пациент — Персей — на реабилитации 22 дня. Он активен, играет с игрушками и съедает до 7 кг рыбы в день. У него тоже есть проблемы: повышены маркеры инфекции и иногда случается расстройство желудка, но в целом состояние стабильное.

Реабилитация всех трёх оставшихся азовок продолжается, специалисты ежедневно следят за их состоянием.

Ранее в Краснодарском крае в лагуне на Большом Утрише заметили раненого дельфина-азовку из Красной книги. Сначала его состояние оценили как нормальное, но позже зоологи обнаружили рану у плавника, абсцесс на боку и истощение. На следующий день дельфин потерял ориентацию, а водолаз выяснил, что у него нет левого глаза и есть обширная некротическая рана. Специалисты признались, что с такими травмами живых особей ещё не встречали.