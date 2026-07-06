ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС-2 — беспилотник ударил по градирне

Украинские военные ночью предприняли попытались атаковать второй энергоблок Курской АЭС-2. Силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в сторону Курчатова. Однако один дрон всё же ударил по градирне строящегося, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни ещё не запущена в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Серьёзных последствий удалось избежать. Работа самой станции не нарушена, а угроз для экологии и жизни людей нет. Он находится на связи с руководством АЭС.

Ранее в Омской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что последствия инцидента уточняются. Жителям посоветовали следить за официальными сообщениями и не верить непроверенным новостям.