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6 июля, 15:04

ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС-2 — беспилотник ударил по градирне

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Украинские военные ночью предприняли попытались атаковать второй энергоблок Курской АЭС-2. Силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в сторону Курчатова. Однако один дрон всё же ударил по градирне строящегося, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни ещё не запущена в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Серьёзных последствий удалось избежать. Работа самой станции не нарушена, а угроз для экологии и жизни людей нет. Он находится на связи с руководством АЭС.

Хинштейн: Трудности только закаляют жителей Курской области
Хинштейн: Трудности только закаляют жителей Курской области

Ранее в Омской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что последствия инцидента уточняются. Жителям посоветовали следить за официальными сообщениями и не верить непроверенным новостям.

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Наталья Афонина
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