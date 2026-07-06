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6 июля, 15:19

Мать, пырнувшая ножом сына в Петербурге, хотела защитить его от «угрозы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Петербурге арестована 51-летняя Наталья Родина, напавшая с ножом на собственного сына в пункте выдачи заказов. По данным 78.ru, во время избрания меры пресечения женщина заявила, что хотела защитить ребёнка и семью от угроз — «лучше это сделаю я, чем кто-то другой».

Женщина, ударившая сына ножом в ПВЗ. Видео © 78.ru

Нападавшая заранее купила нож и нанесла подростку не менее трёх ударов в шею и кисти. Школьник получил тяжёлые травмы. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство и неисполнении родительских обязанностей. Суд отправил женщину под стражу до 4 сентября.

Медики Педиатрического университета стабилизировали состояние юноши и перевели его из реанимации.

Мужчина пытался зарезать сына и экс-жену из-за детских фотографий в Комсомольске
Мужчина пытался зарезать сына и экс-жену из-за детских фотографий в Комсомольске

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать ударила ножом сына-подростка. Это произошло во время ссоры родственников. Довести задуманное до конца женщине не удалось только благодаря тому, что потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.

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Дарья Нарыкова
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