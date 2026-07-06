Разведчик ГУР передал смартфон российским спецслужбам за месячную зарплату

Российские спецслужбы получили доступ к базам данных Главного управления разведки Украины через смартфон одного из сотрудников ведомства. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах РФ.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, доступ к устройству, сопряжённому с ботом, продал сам военнослужащий украинской разведки. Вознаграждение составила сумма, равная его месячной зарплате. В настоящее время сотрудники российских спецслужб проводят оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о планировавшемся взрыве в воинской части признался, что передал флешку с фотографиями военных объектов в Тульской области украинскому куратору через дипломатическое представительство в Грузии. Ведомство сообщило, что трое россиян, завербованных украинской разведкой, приговорены к 17–22 годам лишения свободы.