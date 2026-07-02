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2 июля, 12:04

Шпионы передали Украине фото воинской части в Туле через посольство в Грузии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thebigland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thebigland

Флешка с фотографиями военных объектов в Тульской области была передана украинскому куратору через дипломатическое представительство в Грузии. Об этом на видео Центра общественных связей ФСБ России рассказал один из фигурантов дела о планировавшемся взрыве в воинской части.

В четверг ведомство сообщило, что вступил в силу приговор трём россиянам, завербованным военной разведкой Украины. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 22 лет.

«Он [Другой соучастник — Прим.Life.ru] снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти её в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал», — признался фигурант.

По данным ФСБ, граждане РФ Корнеев, Плитчук и Мирзоян через Telegram установили контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины и по его заданию планировали теракт на территории воинской части в Туле. В феврале 2025 года их задержали в Орловской области при попытке извлечь из тайника взрывчатку массой 1,135 кг и два электродетонатора для изготовления самодельного взрывного устройства.

Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за ударов БПЛА ВСУ по Орлу и Туле
Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за ударов БПЛА ВСУ по Орлу и Туле

Ранее в Туле в результате атаки дронов ВСУ погибли три человека и ещё трое пострадали, включая годовалого ребёнка. В Орле вражеский беспилотники ударил по жилому зданию, в результате чего погиб один человек и девять ранены, а также повреждены около 100 квартир и 40 автомобилей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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