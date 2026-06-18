Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за ударов БПЛА ВСУ по Орлу и Туле

Российский омбудсмен Яна Лантратова призвала ОБСЕ и ООН дать оценку ударам ВСУ по жилым домам в Орле и Туле, в результате которых пострадали и погибли мирные жители. Об этом пишет ТАСС.

Причиной для обращения стали события 14 и 15 июня. Целью украинских БПЛА стали гражданские объекты, включая жилые дома.

«Прошу вас не оставить без внимания продолжающиеся военные преступления вооружённых формирований Украины, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», — заявила Лантратова.

Напомним, в Туле в результате атаки ВСУ три человека погибли, ещё трое пострадали, среди них годовалый ребёнок. В Орле беспилотник ВСУ атаковал жилое здание, в результате чего погиб один человек, а ещё девять получили ранения. Повреждения получили почти 100 квартир и 40 автомобилей.