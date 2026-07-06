На Украине признали атаки ВС РФ на сотню АЗС за месяц

На Украине признали, что российские войска за последний месяц атаковали около 100 автозаправочных станций. Об этом заявил маркетинг-директор одной из сетей Александр Мельничук.

По его словам, только за последние несколько дней ударам подверглись АЗС в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что Украина рискует столкнуться с острой нехваткой топлива из-за российских ударов по энергетике. Около 150 АЗС выведены из строя, пишет «Страна». География повреждений расширилась за пределы прифронтовых территорий. Крупные операторы, включая WOG, ограничивают работу части станций.