На Украине признали атаки ВС РФ на сотню АЗС за месяц
Оператор БПЛА ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
На Украине признали, что российские войска за последний месяц атаковали около 100 автозаправочных станций. Об этом заявил маркетинг-директор одной из сетей Александр Мельничук.
По его словам, только за последние несколько дней ударам подверглись АЗС в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что Украина рискует столкнуться с острой нехваткой топлива из-за российских ударов по энергетике. Около 150 АЗС выведены из строя, пишет «Страна». География повреждений расширилась за пределы прифронтовых территорий. Крупные операторы, включая WOG, ограничивают работу части станций.
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