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6 июля, 16:14

В Барнауле дети не стали печалиться из-за ливня, устроив «заплыв» в луже

В Барнауле дети не опечалились из-за ливня, а наоборот устроили «лужный» заплыв. Обложка © Telegram / В КУРСЕ 22 | Барнаул

В Барнауле дети не опечалились из-за ливня, а наоборот устроили «лужный» заплыв. Обложка © Telegram / В КУРСЕ 22 | Барнаул

В Барнауле вечером 6 июля прошёл сильный ливень, который затопил улицы, превратил дороги в потоки воды и образовал глубокие лужи, в которых застревали автомобили. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Дети Барнаула не опечалились из-за ливня, а наоборот устроили «лужный» заплыв. Видео © Telegram / В КУРСЕ 22 | Барнаул

Сильный дождь начался внезапно, из-за чего вода не успевала уходить в ливневую систему и быстро заполнила низинные участки города. Отдельные автомобили оказались в глубоких лужах и не могли продолжать движение. Пешеходы искали укрытие под навесами остановок, в торговых центрах и под козырьками зданий.

Несмотря на непогоду, часть детей восприняла затопленные улицы как импровизированные «водные преграды» и начала играть прямо в лужах. Городские службы ранее были предупреждены о возможных осадках — глава Барнаула Вячеслав Франк поручал проверить работу ливневой канализации до начала дождя.

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Ранее в канадской Арктике была зафиксирована аномально тёплая погода, в результате которой были обновлены температурные рекорды сразу в нескольких населённых пунктах. 5 июля в Кэмбридж-Бей температура воздуха поднялась до +22,1°C, превысив прежний рекорд 1930 года, когда фиксировалось +21,7°C.

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Милена Скрипальщикова
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