В Калининграде арестовали водителя после наезда на семью с детьми

В Калининграде арестовали 36-летнего водителя Mercedes, который сбил женщину с двумя детьми. Он пробудет под стражей до 5 сентября 2026 года.

В результате ДТП трехлетний мальчик погиб на месте. Его 23-летнюю мать и годовалую девочку доставили в больницу. Ребенок находится в коме. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Калининградской области.

В отношении водителя возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Напомним, сама авария произошла 5 июля около 17:40 на улице Заводской в районе дома № 2. По данным прокуратуры, мужчина превысил скорость, не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Известно, что виновник ДТП был нетрезв. Более того, раньше он уже попадался на пьяной езде.