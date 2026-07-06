Сбивший женщину с детьми в Калининграде уже попадался на пьяной езде

Нетрезвый водитель, сбивший женщину с двумя детьми на троуаре в Калининграде, уже попадался на пьяной езде. Об этом рассказали в канале в «Максе» областного главка МВД.

«Установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Известно, что в 2016 году против мужчины возбуждали уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», а в июле 2025 года — по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда суд оштрафовал калининградца на 45 тысяч рублей.