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6 июля, 10:21

Сбивший женщину с детьми в Калининграде уже попадался на пьяной езде

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Нетрезвый водитель, сбивший женщину с двумя детьми на троуаре в Калининграде, уже попадался на пьяной езде. Об этом рассказали в канале в «Максе» областного главка МВД.

«Установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Известно, что в 2016 году против мужчины возбуждали уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», а в июле 2025 года — по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда суд оштрафовал калининградца на 45 тысяч рублей.

Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео
Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

Напомним, 5 июля в Калининграде Mercedes сбил мать с двумя маленькими детьми. Один из несовершеннолетних скончался до приезда скорой помощи, его сестру госпитализировали, она впала в кому. Мать малышей также доставили в больницу с серьёзными травмами. Известно, что виновник ДТП был пьян. Его задержали.

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Матвей Константинов
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