Учёные из Лейпцига выявили человеческую ДНК на образцах наскальной живописи в пещерах Испании и Португалии. Генетический материал оказался связан не с костями или почвами, а с пигментированными поверхностями древних рисунков. Исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные обследовали 11 пещерных комплексов на Пиренейском полуострове и взяли пробы с 24 панелей наскальной живописи. В работе анализировались как окрашенные участки, так и соседние необработанные поверхности стен. В образцах удалось выявить древнюю человеческую митохондриальную и ядерную ДНК.

По версии исследователей, она могла попасть туда при прямом контакте — через прикосновения, пот, частицы кожи, волос или слюну во время нанесения пигмента.

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Часть генетических следов обнаружили прямо на пигментированной кальцитовой корке, другие — на голых участках камня рядом с изображениями. Это указывает на то, что ДНК могла закрепляться на поверхности в момент создания рисунков или при последующих контактах с ними.

Наиболее значимый результат получен в пещере Эскурал: один из образцов с панели 11 показал убедительные признаки древней человеческой ДНК с характерными повреждениями, включая повышенные замещения C-to-T, что указывает на длительное хранение материала. При этом следов фауны в этом образце не обнаружили.

В других случаях, напротив, фиксировалось смешение человеческой и животной ДНК, что исследователи связывают с косвенным переносом — через осадочные материалы, воду или контакт с поверхностями пещерного пола. Дополнительный анализ показал, что возраст части обнаруженных следов может составлять как минимум около 1000–2000 лет, а в некоторых случаях и больше, однако точная датировка остаётся неопределённой.

Отдельно учёные проверили и другие источники: например, пигмент из костяного «аэрографа» из Альтамиры, который использовали для распыления краски. Несмотря на ожидания, древней человеческой ДНК там не нашли, как и следов животных.

До этого древнюю ДНК удавалось получать в основном из костей, зубов, артефактов и осадочных слоёв. Новое исследование показывает, что стены пещер тоже способны сохранять генетические следы людей, расширяя возможности изучения доисторических популяций и их поведения.

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