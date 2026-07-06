Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 16:28

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Обложка © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Обложка © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные из Лейпцига выявили человеческую ДНК на образцах наскальной живописи в пещерах Испании и Португалии. Генетический материал оказался связан не с костями или почвами, а с пигментированными поверхностями древних рисунков. Исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные обследовали 11 пещерных комплексов на Пиренейском полуострове и взяли пробы с 24 панелей наскальной живописи. В работе анализировались как окрашенные участки, так и соседние необработанные поверхности стен. В образцах удалось выявить древнюю человеческую митохондриальную и ядерную ДНК.

По версии исследователей, она могла попасть туда при прямом контакте — через прикосновения, пот, частицы кожи, волос или слюну во время нанесения пигмента.

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Учёные обнаружили ДНК древних людей прямо на наскальной живописи в пещерах. Фото © Matthias Meyer; from: Bossoms Mesa et al., Nature Communications (2026)

Часть генетических следов обнаружили прямо на пигментированной кальцитовой корке, другие — на голых участках камня рядом с изображениями. Это указывает на то, что ДНК могла закрепляться на поверхности в момент создания рисунков или при последующих контактах с ними.

Наиболее значимый результат получен в пещере Эскурал: один из образцов с панели 11 показал убедительные признаки древней человеческой ДНК с характерными повреждениями, включая повышенные замещения C-to-T, что указывает на длительное хранение материала. При этом следов фауны в этом образце не обнаружили.

В других случаях, напротив, фиксировалось смешение человеческой и животной ДНК, что исследователи связывают с косвенным переносом — через осадочные материалы, воду или контакт с поверхностями пещерного пола. Дополнительный анализ показал, что возраст части обнаруженных следов может составлять как минимум около 1000–2000 лет, а в некоторых случаях и больше, однако точная датировка остаётся неопределённой.

Отдельно учёные проверили и другие источники: например, пигмент из костяного «аэрографа» из Альтамиры, который использовали для распыления краски. Несмотря на ожидания, древней человеческой ДНК там не нашли, как и следов животных.

До этого древнюю ДНК удавалось получать в основном из костей, зубов, артефактов и осадочных слоёв. Новое исследование показывает, что стены пещер тоже способны сохранять генетические следы людей, расширяя возможности изучения доисторических популяций и их поведения.

Учёные предложили очищать скелеты животных для музеев с помощью «суперчервей»
Учёные предложили очищать скелеты животных для музеев с помощью «суперчервей»

Ранее стало известно, что изучение языков способно замедлять старение мозга на срок до 13 лет. Люди, которые говорят на двух языках, мозг оказался примерно на шесть лет моложе, чем у тех, кто владеет только одним. У знающих три языка разница составляла около семи лет, а у говорящих на четырёх — примерно 13 лет.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Испания
  • португалия
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar