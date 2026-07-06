Мосгорсуд приговорил украинца к 9 годам за нападение на посольство РФ в Киеве

Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к девяти годам лишения свободы за нападение на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Рагозина виновным по части 2 статьи 360 УК РФ — нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, в целях осложнения международных отношений. Наказание назначено заочно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с Рагозина, а также с ранее осуждённых Близнюка и Кошовенко в пользу «Согаза» почти 1,85 млн рублей в счёт возмещения ущерба.

Как ранее сообщал Следственный комитет РФ, 6 марта 2016 года Рагозин вместе с другими лицами участвовал в нападении на российское дипломатическое представительство. В результате была нарушена работа посольства, а его имуществу причинён значительный материальный ущерб.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале июля на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме совершили атаку. Один беспилотник сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства.