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6 июля, 17:06

Британка умерла от рака после регулярной стирки рабочей одежды мужа в асбесте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyematter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyematter

В Великобритании 72-летняя Вероника Кидман скончалась от мезотелиомы — неизлечимого вида рака, вызванного воздействием асбеста. Диагноз ей поставили в январе, а через неделю женщины не стало.

Её семья уверена, что смертельная болезнь развилась из-за того, что Вероника более 30 лет назад регулярно стирала вручную рабочую одежду своего мужа Иэна. Он работал полевым инженером в компании BT с 1971 по 1989 год и каждый день возвращался домой, покрытый пылью. Как вспоминала сама Вероника, его комбинезоны были настолько грязными, что иногда приходилось оттирать их по три раза.

Родственники полагают, что супруг контактировал с асбестом во время выездов в дома, офисы и ремонтные центры, где трубы были изолированы этим материалом. Частицы асбеста оседали на его одежде и волосах, а затем, при стирке, вдыхались его женой.

Иэн Кидман скоропостижно скончался в 2014 году от кровоизлияния в мозг. Вероника пережила его на 12 лет. Симптомы у неё начали проявляться за два года до диагноза: сильные боли в животе и спине, вздутие, усталость. В декабре 2025 года врачи обнаружили новообразование, а в январе подтвердили мезотелиому. Спасти её не удалось.

Дети погибшей — 41-летняя Бекки и 44-летний Гарет — обратились к общественности с просьбой откликнуться всех, кто работал вместе с их отцом и помнит, контактировал ли он с асбестом. Они подчёркивают: вины отца в случившемся нет, но они хотят получить ответы и напоминают, что ошибки прошлого продолжают разрушать жизни и спустя десятилетия.

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Александра Мышляева
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