Евраев: Над Ярославским НПЗ сбили более 70 беспилотников
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Над Ярославским нефтеперерабатывающим заводом средства противовоздушной обороны отразили крупнейшую вражескую атаку. По данным властей, было сбито более 70 беспилотников, об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.
«Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — подчеркнул глава региона.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ, но средства ПВО уничтожили большую часть дронов, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, и он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.
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